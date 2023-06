Calciomercato | Il talento dell'Inter che piace alla Lazio: scelta la destinazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Matta Zanotti andrà in prestito al San Gallo in Svizzera. È questo quanto raccolto da Sportitalia in merito alla cessione temporanea del giovane terzino destro dell'Inter. Un'occasione per fargli fare le ossa tra i professionisti in un campionato in crescita in Europa. A breve verranno definit gli ultmi dettagli. Il calciatore era finito anche nel mirino della Lazio, ma le cose sembrano esser cambiate: pronto per lui l'approdo in un'altra squadra.

