Calciomercato | Il Torino su un ex Atalanta: Ricci la chiave?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino punta in alto. Il nuovo nome sul mercato è quello di Ruslan Malinovskyi. Viste le difficoltà per arrivare a Vlasic del West Ham, i granata potrebbero spostare l'attenzione sul fantasista che il Marsiglia ha acquistato la scorsa estate per circa 10 milioni dall'Atalanta. Come riporta Sky Sport, Cairo fa sul serio e vuole regalare questo colpo a Juric. Per farlo però potrebbe servire una cessione importante. L'addio di Ricci può far spazio, la Lazio continua a premere. Attenzione a questo effetto domino che rischia di coinvolgere le tre società. Il club francese ha già aperto all'eventuale cessione del centrocampista ucraino.