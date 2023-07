Calciomercato | Il Verona si muove: interesse per il figlio di un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

Il Verona inizia a fare i primi passi sul mercato per rinforzare la rosa e per puntare a una salvezza più tranquilla dello scorso anno. Il club scaligero, come riportato da Sky Sport, è al lavoro per Juan Manuel Cruz, figlio dell’ex Bologna, Lazio e Inter Julio, El Jardinero. Anche lui attaccante, ma classe ’99 di proprietà del Banfield. Si libererebbe a zero per il 2024: lo scorso anno ha segnato 1 gol in 20 partite. Al momento, è soltanto un interesse, ma nei prossimi giorni potrebbero cambiare le cose. La consapevolezza è che a gennaio il giocatore sarà libero a parametro zero.