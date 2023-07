Calciomercato | Immobile e non solo, l'Al Shabab su un ex Lazio

© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Arabia guarda sempre in Italia. In casa Lazio l'affondo per Milinkovic Savic è andato a segno, mentre quelli per Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto (anche se si trattava del Qatar) sono stati respinti. Ora due club avrebbero messo nel mirino Ciro Immobile con l'offerta che, però, è stata smentita dai biancocelesti. Il club saudita, però, non si arrende e sta provando a portare nella Saudi League Alvaro Morata e non solo. Le ultime indiscrezioni parlando di un pressing per acquistare Joaquin Correa. L'argentino, al momento, è bloccato dalla situazione Lukaku, ma la situazione a incastro potrebbe cambiare da un momento all'altro.