Calciomercato, Insigne cambia agente e segue Luis Alberto... - FOTO

Lorenzo Insigne cambia agente. L'ex giocatore del Napoli, cercato anche dalla Lazio nelle scorse sessioni di calciomercato, ha deciso di affidarsi ad una nuova agenzia. Si tratta della You First, la stessa società che gestisce, tra gli altri, anche Luis Alberto, leader biancoceleste. Ora le loro vicende saranno sicuramente più vicine e collegate. Di seguito il post social che comunica la novità per l'attaccante del Toronto.