Calciomercato, Insigne si allontana dal Toronto: su di lui c'è la Premier

Era stato uno dei profili accostati alla Lazio nei mesi scorsi, anche se poi non se n'è fatto nulla. Ora è la Premier League a farsi avanti, su tutti il Nottingham Forest. Si tratta di Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli ora al Toronto, in Canada, Secondo quanto raccolto da TMW, il club inglese avrebbe presentato un'offerta ufficiale alla società di MLS per cedere l'esterno in prestito con diritto di riscatto. Nell'accordo potrebbe essere inserita la possibilità di un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Al momento, però, l'italiano preferirebbe rimanere nel Nord America.