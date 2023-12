Calciomercato | Insigne: "Sto bene a Toronto. Il mio contratto..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È uno dei nomi che negli ultimi mesi sono orbitati in ottica Lazio per il futuro. Si tratta di Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, ora in Canada al Toronto, che era presente ieri nel capoluogo campano per ricevere un premio dal Coni per la vittoria di Euro2020. Come riportato da Il Mattino, il numero 24 ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare sul suo futuro. La squadra di Sarri, in questo caso, sembrerebbe guardare interessata, ma lui per il momento ha deciso di non sbilanciarsi: "Sto bene a Toronto e finirà lì il mio contratto".