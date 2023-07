Calciomercato Inter | Clamoroso Lukaku, ha aperto alla Juve: nerazzurri infastiditi

Clamoroso Lukaku. L'attaccante belga non sta rispondendo né ai dirigenti né agli ex compagni di squadra dell'Inter. Inoltre i nerazzurri hanno scoperto un'apertura alla Juventus da parte del giocatore, nonostante avesse dichiarato in precedenza che non avrebbe mai indossato la maglia bianconera. L'Inter è pronta a chiudere l'affare con il Chelsea, ma l'atteggiamento del centravanti ha infastidito tutto l'ambiente. Non si esclude un cambio di rotta da parte dei nerazzurri, racconta Gianluca Di Marzio. L'offerta è 35 milioni più 5 di bonus, ma potrebbe essere ritirata. La Juve ha messo sul piatto 37,5 + 2,5 di bonus, ma l'offerta è condizionata dalla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. Il caso Lukaku è diventato un vero e proprio intrigo.