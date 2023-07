Calciomercato Inter | Correa clamoroso: apre a un'offerta araba

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Joaquin Correa ha aperto alle offerte proveniente dall’Arabia o zone collegate. Fino a 10 giorni fa il suo desiderio era quello di restare in Europa, valutare eventuali proposte dall’Inghilterra o dalla Spagna. Come riporta Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sono stati almeno un paio di sondaggi dall’Arabia che Correa prenderebbe in considerazione se non arrivassero proposte dall’Europa. L’Inter confida di incassare almeno 15 milioni per il cartellino, magari qualcosa in più se l’attaccante argentino dovesse trasferirsi in Arabia o zone collegate.