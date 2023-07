Calciomercato Inter | Frattesi, Di Marzio: "Cifre e dettagli del trasferimento"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca solo qualche dettaglio da definire e l'ufficialità, Davide Frattesi sarà un giocatore dell'Inter. Il colpo è stato messo a segno nella giornata di oggi e, ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio ha fornito tutti i dettagli del trasferimento. Queste le parole dell'esperto di mercato: "Lo ha preso l’inter che domani definirà tutti i dettagli formali con il Sassuolo. L’operazione è stata chiusa oggi raggiungendo l’accordo col giocatore di 5 anni di contratto a 2,8 a salire. Visite tra giovedì e venerdì. Con il Sassuolo l’operazione è stata strutturata in questo modo: 6 milioni di prestito, 27 milioni di obbligo di riscatto, 5 milioni di bonus di cui 4 legati alle presenze del giocatore, alla qualificazione in Champions dell’Inter e 1 milione legato allo scudetto da conquistare nei cinque anni. A questo si aggiunge il 10% della futura rivendita. Il Sassuolo prende Mulattieri dall’Inter e lo paga 6 milioni. Operazione molto importante e chiaramente l’Inter ha sfruttato la corsia preferenziale per via degli ottimi rapporti tra i due club e la preferenza netta del giocatore. Alla Roma vanno 9,6 milioni di euro perché deteneva la clausola sulla futura rivendita"

