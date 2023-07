Calciomercato Inter | Frattesi, l’agente: “Ci teneva tanto, mancano…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pomeriggio intenso in casa Inter, concentrato totalmente sulla trattativa per portare Davide Frattesi alla corte di Inzaghi. L’accordo c’è, ma restano da limare alcuni dettagli per poter definire concretamente il passaggio del centrocampista in nerazzurro. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso l’agente del giocatore, Giuseppe Riso: “Siamo molto vicini, le società ora troveranno l'accordo e mancano pochi dettagli. Davide ci teneva tanto, siamo contenti. Se ha sempre voluto l’Inter? La sua preferenza è questa”.

