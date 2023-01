Calciomercato, Inter - Gagliardini è addio: colpo della Lazio a parametro zero?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre in casa Inter proseguono le polemiche per la cattiva gestione di gara dell'arbitro Sacchi (su cui l'Aia ha preso provvedimenti), la sessione invernale di mercato è l'occasione anche per parlare di rinnovi e cessioni. Tra gli addii più imminenti c'è quello di Roberto Gagliardini: il centrocampista infatti sta per salutare il club nerazzurro dopo sette anni e si svincolerà quindi a parametro zero. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra le società a cui potrebbe far gola ci sono Monza e Lazio.