Calciomercato Inter | L'Arabia punta Correa: la situazione

Fonte: Sportitalia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Lucci ha confermato che per Joaquin Correa non ci sono offerte dall'Arabia, ma non è quello che risulta ad Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista di Sportitalia il procuratore dell'ex Lazio avrebbe omesso che la proposta ufficiale arriverà a breve. L'argentino ha aperto a questa opzione: il Tucu sceglierà di prendere la stessa strada degli ex compagni Brozovic e Milinkovic? Si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Ciò che è certo è che l'arrivo di Thuram all'Inter gli leverebbe dello spazio e lui ha voglia di giocare.