Calciomercato Inter | La Gazzetta dello Sport: "Onana allo United, è fatta!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La telenovela è finita: André Onana è a tutti gli effetti un giocatore del Manchester United. Pochi minuti fa, riporta Gazzetta.it, le due dirigenza hanno limato gli ultimi dettagli e anche il portiere ha trovato l'intesa per il nuovo contratto con i Red Devils. Insomma, quel che mancava è stato messo a posto: le parti si erano già avvicinate giorno dopo giorno, si attendeva solamente un piccolo rilancio inglese per arrivare a dana. Il trasfimento va oltre i 50 milioni, compresi bonus facili da raggiungere. Per l'Inter un'ottima plusvalenza e "balsamo" per i conti: Onana era stato prelevato un anno prima a zero dall'Ajax. Saranno 4 le tranche di pagamento e il contributo di solidarietà diviso tra i club. Intanto Onana, tornato ad allenarsi alla Pinetina anche oggi, prepara il viaggio Oltre Manica per le visite una volta ottenuti i documenti necessari. L'obiettivo è poter partire con lo United mercoledì per la tournée negli Stati Uniti.

