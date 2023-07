Calciomercato Inter | Lukaku blocca Correa: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO INTER - Romelu Lukaku ha messo in crisi l'Inter. Le chicchierate con Milan e Juventus hanno inclinato i rapporti con i nerazzurri che di fatto si sono tirati indietro dalla corsa al belga che per ora andrà in ritiro con il Chelsea. Sul giocatore i bianconeri, attualmente, sembrano in vantaggio. I meneghini sono così dovuti correre ai ripari e, secondo DAZN, avrebbero ritirato dal mercato Joaquin Correa. L'argentino aveva offerte da Turchia e Arabia Saudita, ma la sua partenza costringerebbe l'Inter a dover prendere due attaccanti per rimpiazzare i due buchi in rosa. Per ora quindi situazione rimandata e Correa bloccato. Inter che sta monitorando il mercato con Balogun, Taremi e Morata che piacciono. Qualora i lombardi dovessero affondare il colpo per uno dei tre allora si potrebbe pensare alla cessione e sostituzione del Tucu che, per il momento, non è più sul mercato.