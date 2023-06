Calciomercato Inter | Lukaku come Luis Alberto, il Medio Oriente chiama: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO INTER - L'Arabia chiama. Dopo Cristiano Ronaldo e Benzema già ufficialmente nel campionato saudita, i club stanno sondando grandi calciatori. Kante e Modric sono molto vicini a sbarcare in Arabia, ma non è finita qui. La Lazio deve fare i conti con Luis Alberto che è finito nel mirino dell'Al-Duhail. L'Inter, invece, potrebbe dover rinunciare a Romelu Lukaku. Il belga, dopo il prestito dal Chelsea, era a caccia della conferma in nerazzurro, ma footmercato ha lanciato una bomba. Anche il belga, infatti, sarebbe finito nel mirino di un club saudita. Il portale scrive: “Lukaku ha incontrato emissari dell’Al-Hilal in un grande hotel parigino: il club ha proposto uno stipendio da 20 milioni a stagione, l’attaccante è interessato ma vuole molto di più. I contatti continueranno”.