Calciomercato Inter | Lukaku diserta il raduno col Chelsea. E ora i nerazzurri...

Nelle ultime ore un nuovo sviluppo nella trattativa che coinvolge l'Inter, Romelu Lukaku e il Chelsea. I nerazzurri preparano una nuova offerta dopo la prima (respinta) per un ritorno del belga in Serie A. Non solo. Come riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, l'attaccante ha stabilito di comune accordo con Chelsea che non inizierà la stagione coi Blues, saltando il raduno in programma mercoledì. L'obiettivo è quello di concludere positivamente la trattativa prima di lunedì 17 luglio, data d'inizio della tournée degli inglesi negli USA.

L'Inter, nel frattempo, sta lavorando a una nuova soluzione. Dopo aver offerto 25 milioni per l'acquisto di Lukaku, ora stanno pianificando una nuova offerta che si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni. Ci sono stati contatti continui con l'avvocato e l'agente del giocatore per capire come e quando presentare la nuova offerta.

