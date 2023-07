Calciomercato Inter | Nuova offerta per Lukaku: e intanto Onana...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Movimenti in entrata e in uscita per l'Inter. Il club nerazzurro vuole rinforzarsi ancora per puntare di nuovo allo scudetto, parola di Inzaghi. Nella giornata di oggi, Marotta ha presentato una seconda offerta al Chelsea per Lukaku pari a 30 milioni di euro più bonus. L'ambiente si augura possa essere quella giusta per riportare l'attaccante belga a Milano. Si attende la risposta dei Blues. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio che aggiunge dettagli sulla situazione Onana. Il Manchester United nei giorni scorsi ha formulato un'offerta non all'altezza. L'Inter ha dato l'ok per la cessione ma serve una cifra decisamente superiore. Le prossime 24 ore rischiano quindi di essere decisive.