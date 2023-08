Calciomercato Inter, Sky rivela: "Ecco che squadra ha scelto Scamacca"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembrava esserci un vero duello nerazzurro per Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore, dopo l'interesse della Roma, per l'attaccante del West Ham si trattava di una vera corsa a due tra Atalanta e Inter. Adesso, però, il calciatore avrebbe preso una decisione. E l'annuncio è giunto da Sky Sport: Luca Marchetti ospite in studio ha comunicato che Scamacca avrebbe optato per l'Atalanta, e dunque tornerà in Serie A per vestire la maglia della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

