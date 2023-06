Calciomercato Inter | Vertice con Inzaghi: nel mirino Milinkovic. E la Lazio sorride...

RASSEGNA STAMPA - Programmato il vertice tra l'Inter e Simone Inzaghi per discutere del futuro. L'incontro avverrà proprio oggi, a qualche giorno di distanza dalla batosta in Champions League. Tanti temi sul tavolo. Dal rinnovo dello stesso allenatore al possibile addio di Dzeko direzione Fenerbahce, passando per la situazione portiere con Vicario in cima alla lista dei desideri. Poi ci sarà da risolvere la questione legata ai prestiti da rinnovare: quelli di Lukaku e Acerbi su tutti. La società vorrebbe trattenerli a Milano almeno un altro anno. Nome caldo dell'incontro sarà sicuramente quello di Milinkovic. Inzaghi ha un debole per il Sergente e lo conosce molto bene. Prima di farsi avanti, l’Inter ha la necessità di mettere assieme un tesoretto. A fare spazio al serbo potrebbe essere Brozovic arrivato al capolinea della sua esperienza in nerazzurro. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio apprezzerebbe parecchio se nella corsa al Sergente entrasse anche il club di Zhang, aumentando le possibilità che attorno al centrocampista si alimenti un’asta con le altre big interessate. La pista, almeno per il momento, non è calda. Ad oggi, il primo nome sulla lista dell'Inter per il centrocampo è quello di Davide Frattesi.