Calciomercato Juve | Addio Cuadrado: due nomi in pole per sostituirlo

L'avventura di Cuadrado con la maglia della Juve è arrivata ai titoli di coda. Dopo tanti anni con il bianconero sulla pelle, il colombiano saluterà a parametro zero. Non arriveranno dunque offerte di rinnovo da parte della società che pensa già al possibile sostituto. Sono due i nomi in pole per la corsia. Secondo Sky Sport la Juve sta seguendo Lucas Vazquez del Real Madrid e Holm dello Spezia. Ma non sono gli unici. Sulla fascia mancina verrà ceduto in prestito uno tra Illing Junior e Cambiaso. L'altro si giocherà il posto con Kostic.