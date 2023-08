Calciomercato Juve | Bonucci può finire in Bundesliga: si è mossa anche la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 00:02 - Anche la Lazio si è mossa per Bonucci in queste ore. Lo riporta Alfredo Pedullà che sul proprio sito ufficiale scrive: "La novità è che in serata si è materializzata la Lazio con un sondaggio approfondito e con valutazioni in corso. Il sondaggio c’è stato. Bonucci sarebbe un rinforzo di esperienza nell’anno del ritorno in Champions e porterebbe a una soluzione in prestito per Gila". E' una pista che può riaccendersi in questi ultimi giorni di mercato

Leonardo Bonucci può finire all'Union Berlino. Come spiega SKY ci sono stati contatti positivi tra la Juve e il club tedesco. I bianconeri lasceranno libero il calciatore in caso arrivasse una proposta, anche per risparmiare sull'ingaggio. Il difensore, fuori dal progetto tecnico di Allegri e Giuntoli, si sta allenando con gli altri fuori rosa e quindi è destinato a lasciare la Juve nel prossimo futuro, a un anno dalla scadenza contrattuale. All'orizzionte c'è la prima esperienza in Bundesliga. Qualche settimana fa era stato proposto anche alla Lazio di Sarri.