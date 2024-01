Calciomercato | Juve, colpo a centrocampo: Fiorentina su Belotti

TUTTOmercatoWEB.com

Ultimi giorni di calciomercato e ultime ore frenetiche. La Serie A cerca di piazzare gli ultimi colpi in vista del rush finale. La Juventus ha chiuso per un centrocampista, nome a sorpresa. Come riporta Sky Sport, infatti, il club bianconero è in chiusura per Carlos Alcaraz. Dopo i tentativi respinti per Bonaventura e Pereyra, Giuntoli si assicura le prestazioni del classe 2002 del Sunderland che nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche. Si tratta di un'operazione tra prestito oneroso e diritto sui 35 milioni di euro totali.

Si muove in uscita invece la Roma che lascerà partire Andrea Belotti. Il Gallo va verso il prestito secco di sei mesi alla Fiorentina che ha un disperato bisogno di gol. L'attaccante ha già dato il suo ok e c'è stato già un incontro tra l'agente e il club viola per l'intesa sul contratto. Commisso non si ferma e vorrebbe anche un esterno offensivo. Tentativo per Reyna del Borussia Dortmund, ma si valuta anche un rilancio per Gudmundsson. Il Genoa, però, non scende sotto i 30 milioni.