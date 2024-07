Calciomercato Juve | Ipotesi Inghilterra per Chiesa: avviati i primi contatti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa sempre più lontano dalla Juventus. Spunta l'ipotesi Inghilterra per l'esterno classe '97. Come riportato da Sportmediaset, dopo il sondaggio dell'Arsenal, ci sarebbero stati i primi contatti tra la Juve e il Tottenham per la cessione del giocatore. L'ex Fiiorentina è in scadenza nel 2025 e la valutazione del club bianconero è di circa 30-35 milioni di euro.