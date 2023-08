Calciomercato Juve | Lukaku si o no? I tifosi bianconeri hanno deciso

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo striscione, adesso anche i cori. I tifosi della Juventus ribadiscono il proprio disappunto per l'eventuale operazione Romelu Lukaku. L'occasione è la sfida all'Allianz Stadium fra i bianconeri di Allegri e la Next Gen, con i 20mila tifosi che hanno intonato più di un coro contro l'eventuale arrivo del belga: "Noi Lukaku non lo vogliamo". L'addio di Vlahovic e l'arrivo dell'attaccante ex Inter è un'idea che non piace all'ambiente.