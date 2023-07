Calciomercato Juve | Occhi su un obiettivo della Roma: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Primi movimenti in entrata in casa Juventus. Dopo l'arrivo di Weah e il rinnovo di Rabiot, il club bianconero ha messo gli occhi su Gianluca Scamacca. Se Vlahovic dovesse partire, c'è forte il PSG su di lui, Giuntoli potrebbe affondare il suo primo colpo juventino. Come riporta Gianluca Di Marzio, la Juventus ha già chiesto informazioni per il centravanti italiano del West Ham che piace tanto anche a Milan e Roma. I giallorossi stanno lavorando per il prestito, ma la Juve punta a bruciare la concorrenza.