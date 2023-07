Calciomercato Juve | Pogba, condizioni da valutare: Milinkovic il piano B

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Si è presentato alla Continassa con diversi giorni d'anticipo per riprendere la forma e tornare a essere determinante. C'è voglia, entusiasmo e di nuovo il sorriso sul volto di Paul Pogba che vuole provare per l'ultima volta a prendersi la Juventus. Il Polpo è già in campo una settimana prima dei compagni per mettersi definitivamente alle spalle il problema infortuni. Vuole tornare a essere quello di un tempo, ma deve dimostrarlo con i fatti. La Juve lo aspetta ma fino a un certo punto. Il giocatore sarà pronto verso fine luglio e il club bianconero farà le sue valutazioni. L'eventuale cessione del centrocampista francese non è da escludere. Il piano B resta Milinkovic della Lazio. E' un pallino di Allegri e sicuramente il suo nome uscirà nei colloqui con il nuovo ds Giuntoli. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, la Juventus, prima di tentare l’affondo con Lotito, ha bisogno di sfoltire la rosa attraverso qualche uscita: da Zakaria al West Ham agli esuberi Arthur e McKennie, ma occhio anche Pogba.