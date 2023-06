Calciomercato | Juve, proposto il rinnovo a Rabiot a 7 milioni: la decisione del francese

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si sblocca la situazione legata ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato uno delle poche note liete dell'ultima stagione della Juventus dando il suo contributo non solo in mezzo al campo come "lavoro sporco" ma anche in zona gol. Resta però ancora tanta incertezza sulla permanenza del giocatore anche per la prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza e per il momento non ci sono passi in avanti.

Le cifre

La proposta della società bianconera è sempre sul tavolo. Rinnovo annuale con lo stesso ingaggio, ovvero 7 milioni di euro più bonus. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle prossime 48 ore dovrebbe essere attesa la risposta del calciatore transalpino che scioglierà la riserve. E farà chiarezza sul suo futuro.

Capitolo Milinkovic-Savic

Nel caso in cui le parti non riuscissero a trovar e un accordo e il francese decidesse quindi di non rinnovare il suo contratto, il piano b sarebbe puntare l'assalto a Milinkovic-Savic.