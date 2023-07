Calciomercato Juve | Sfumato Milinkovic, ecco gli obiettivi per la mediana

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

CALCIOMERCATO JUVE RASSEGNA STAMPA - In attesa di capire come si svilupperà, e se si svilupperà, la vicenda legata a Paul Pogba e all'offerta monstre dall'Arabia Saudita, la Juventus cerca delle alternative per il centrocampo. Sfumato Milinkovic-Savic, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe pensando a diversi profili per il pacchetto di mediana. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi seguiti sarebbe Teun Koopmeiners dell'Atalanta ma non solo.