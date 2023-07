Calciomercato | Kerkez, il Bournemouth insidia la Lazio: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Kerkez, il Bournemouth s'inserisce. Il giocatore, che ha trovato l'accordo con il club biancoceleste, avrebbe ricevuto nelle ultime ore le attenzioni del club, riferisce il giornalista Fabrizio Romano via Twitter. Addirittura, il classe 2003 avrebbe anche raggiunto un'intesa di massima con la società: gli inglesi vorrebbero "strapparlo" ai biancocelesti, che l'hanno tenuto in stand-by in attesa di comprendere il futuro di Luca Pellegrini. Lo scoglio maggiore rimane l'AZ Alkmaar che, sia alla Lazio che al Bournemouth, avrebbe chiesto 15-20 milioni di euro per il cartellino del diciannovenne.

