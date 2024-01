Calciomercato, l'ag. Caravello: "Lazio? Non mi aspetto grandi cose..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'operatore di mercato Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tanti i temi toccati, in particolare riguardo ai possibili nuovi innesti delle big di Serie A. Tra queste c'è anche la Lazio, che in questo mese di gennaio sembra andare a caccia di un esterno d'attacco e di una mezzala. L'agente, però, non è della stessa idea. Queste le sue parole: “In questi ultimi dieci giorni di mercato, mi aspetto ancora un paio di colpi dal Napoli, come peraltro già ufficialmente preannunciato dallo stesso Presidente De Laurentiis, mentre dalle altre squadre importanti e quindi Inter, Milan, Juventus, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina non mi aspetto grandi cose, se non qualche piccolo aggiustamento e qualche operazione in prospettiva, in vista dell’estate”.