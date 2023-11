Calciomercato | L'aneddoto: "Nel 2010 la Lazio fu vicina al Messi romeno"

TUTTOmercatoWEB.com

Aneddoto di mercato interessante che riguarda la Lazio. Nel lontano 2010, il club biancoceleste fu molto vicino all'acquisto di Nicolae Mitea. Un nome che oggi non dice nulla, ma che circa 13 anni fa in Romania veniva portato in trionfo. Attaccante classe 1985, alto un un metro e 68, di piede sinistro, dotato di grande fantasia e visione di gioco. A Bucarest il paragone venne piuttosto facile: "E' il nostro Messi". Uno dei primi a paragonarlo al fenomeno argentino fu il suo compagno di squadra Cristi Pulhac.

Tutta la Romania stravedeva per questo ragazzo che però ha raccolto molto meno in carriera di quanto ci si aspettava. Cinque anni nell'Ajax non da protagonista, Petrolul Ploiești e Dinamo Bucarest in patria e due anni in Grecia nello Ionikos Nikeas. Proprio in questi due anni fu cercato da due squadre italiane. Lazio e Genoa chiesero informazioni e presentarono anche delle offerte che però vennero rifiutate dal giocatore che preferì tornare alla Dinamo nella sua città natale.

La sua carriera terminerà da lì a poco, nel 2014, a soli 29 anni per scelta personale. A raccontare questi retroscena di mercato è stato proprio l'ex calciatore. Queste le parole riportate dal sito sport.ro: "Ho avuto offerte da Lazio e Genoa da circa 700-800mila euro, ma volevo di più. Non sono particolarmente interessato ai soldi, ma ritenevo che le due offerte fossero al di sotto del mio valore. Amo il campionato italiano ma non ho giocato solo per soldi".