Calciomercato, l'Arsenal lascia stare Milinkovic: nuovo centrocampista nel mirino

Buone notizie per i laziali, o almeno stando a leggere quello che compare stamattina sul The Guardian. La testata inglese infatti sostiene che l'Arsenal (che sembrava deciso a portare in Premier League Milinkovic), abbia invece adocchiato un altro centrocampista: si tratta di Youri Tielemans, attualmente tra le file del Leicester. Il mediano non ha prolungato il suo contratto e per questo il suo prezzo potrebbe essere davvero abbordabile per i 'Gunners'.