Calciomercato | L'Udinese preme per il ritorno di Pereyra: la situazione

Continuano i contatti tra l'Udinese e Roberto Pereyra. Le parti si sono incontrate ancora in questi ultimi giorni per discutere non solo dell'offerta economica ma anche del ruolo che il Tucu può avere all'interno del nuovo progetto tecnico bianconero. L'argentino, che ha lasciato la fascia di capitano, chiede garanzie tecniche per il futuro. I prossimi giorni saranno decisivi anche perché Gino Pozzo avrebbe dato un ultimatum al classe '91. L'offerta è stata fatta, prendere o lasciare, il tempo per riflettere è ormai scaduto.