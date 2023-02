Calciomercato, la FIFA blocca Cabral al Valladolid: il comunicato del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 31 gennaio, in prossimità della mezzanotte, l'ex attaccante della Lazio Jovane Cabral era stato ceduto in prestito dallo Sporting Lisbona al Valladolid. Il tesseramento con la Liga è stato effettuato nei termini della scadenza della sessione, mentre qualche problema era sopraggiunto con la FIFA: a causa di alcuni disguidi tecnici la documentazione è stata caricata dopo la mezzanotte. Nella giornata di venerdì il massimo organo del calcio mondiale ha negato il placet per il tesseramento di Cabral con il Valladolid e il club spagnolo ha risposto con un duro comunicato ufficiale: "Il Real Valladolid è stato formalmente informato venerdì che la FIFA ha negato a Jovane Cabral l'autorizzazione per la sua registrazione come giocatore blanquivioleta. Il Valladolid e lo Sporting Clube de Portugal avevano raggiunto un accordo per il trasferimento dei diritti federativi fino al termine di questa stagione. Il Club comprende che la decisione è ingiusta, arbitraria e lede gravemente i suoi interessi e quelli dei suoi tifosi, al punto da affermare che continuerà a combattere davanti alle autorità competenti. Non a caso, sostiene di aver seguito correttamente e con il massimo rigore una procedura che è stata appesantita e ritardata da problemi informatici che la piattaforma presentava e che sono riconosciuti dalla stessa FIFA. Pertanto, non ci sono stati problemi per l'iscrizione del giocatore alla Liga, visto che non ci sono stati problemi di alcun tipo sulla piattaforma nazionale e il processo è stato completato in tempo. Dopo i problemi accorsi alle 23:00 del 31 gennaio sulla piattaforma FIFA (in TMS il periodo di registrazione sembrava chiuso e LaLiga e la RFEF ne sono state ufficialmente informate), il Real Valladolid ha risentito del ritardo nella sequenza delle registrazioni che ha colpito l'ultima operazione. Alle 23:55 sono stati caricati i documenti già convalidati e si sono verificati problemi tecnici per tre volte, fino a quando non è stato possibile caricarli correttamente pochi secondi dopo la mezzanotte. Dopo la scadenza sì, ma a causa di errori tecnici estranei al Real Valladolid e imputabili alla stessa piattaforma della FIFA. Il club blanquivioleta ha l'obbligo di difendere i propri interessi, avendo subito un problema non imputabile alla sua responsabilità, e presenterà ricorso contro la decisione comunicata".