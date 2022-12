Calciomercato, la Juve saccheggia la Roma: tre giallorossi nel mirino

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, scrive il quotidiano 'Tuttosport', ha messo nel mirino tre calciatori della Roma per le prossime due finestre di calciomercato. Per gennaio nel mirino c'è Rick Karsdorp, laterale olandese che vuole lasciare la Capitale dopo il litigio con José Mourinho: l'ex Feyenoord è oggi la seconda scelta alle spalle di Maehle dell'Atalanta, ma se a fine gennaio non si sarà concluso nulla circa l'arrivo del danese e la Roma aprirà al prestito di Karsdorp ecco che l'operazione potrebbe decollare. Piace al club bianconero anche Chris Smalling, in scadenza di contratto, e Nicolò Zaniolo: quest'ultimo ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e senza rinnovo in estate - a un anno dalla scadenza del contratto - partirà l'assalto dei bianconeri.