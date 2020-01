Calciomercato Lazio, a volte ritornano: occhio alla pista Edouard

"Edouard del Celtic? Mi piace, ma non l'ho mai cercato. Nel calciomercato funziona così, io sto zitto e non commento”, con queste parole Igli Tare aveva commentato le voci riguardo all’interesse della Lazio per l’attaccante francese. Era stato sondato in estate, può tornare di moda in questo mercato invernale. Mancano poche ore e qualcosa bolle in pentola. La Lazio tiene segreti i suoi movimenti, li nasconde, si muove sempre con circospezione estrema. Si lavora su un attaccante e il francese può diventare una candidatura last minute. Edouard piace, è stato riproposto nelle ultime ore, chissà non possa diventare una pista importante. Il Celtic chiede 12-13 milioni di euro, una cifra non clamorosa. La Lazio è attenta sul mercato, occhio alla candidatura di Edouard che in questa stagione ha già segnato 19 gol in 34 presenze. Giocando anche contro la Lazio in Europa League.

