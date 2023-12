Calciomercato Lazio | Abbate: "Kamada sul mercato. In entrata piace..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e tra i club che si guardano intorno c'è anche la Lazio. Per i biancocelesti saranno fondamentali alcune uscite, tra cui quella di Basic, per potersi permettere operazioni in entrata che rafforzino la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. A questo riguardi, tirando in ballo anche un nuovo profilo, è intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista Alberto Abbate:

"So che la Lazio si sta guardando intorno, sia per le cessioni ma anche per le entrate. Kamada è sul mercato, nonostante le smentite di rito. La società è in cerca di una mezzala. Se davanti dovesse presentarsi un’opportunità, penso che la Lazio prenderebbe un esterno e non un centravanti. Parliamo di giovani talenti, fra cui Pierre Dwomoh".