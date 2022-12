Calciomercato Lazio, Acerbi - Inter può continuare: Lotito apre a Inzaghi

Fonte: Tuttosport

RASSEGNA STAMPA - Non si tratta di un amore provvisorio, Simone Inzaghi spinge per la conferma di Francesco Acerbi. Il difensore è arrivato quest’estate all'Inter dalla Lazio con la formula de prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è noto ormai come si "sia rotto qualcosa" tra l'ambiente biancoceleste e lo stesso giocatore e a confermarlo è stato lui stesso. Per questo motivo, il presidente della Lazio, Claudio Lotito potrebbe anche accettare di abbassare la richiesta. La situazione economica in casa Inter non è una delle più rosee e per tanto, un passo indietro potrebbe essere decisivo per il club allenato da Inzaghi.