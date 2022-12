Calciomercato Lazio, ag. Acerbi: "Alcuni episodi hanno creato crepe, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inzaghi e Acerbi si sono ritrovati all’Inter. Il difensore lo ha raggiunto in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scadere dell'accordo si avvicina, ma la società nerazzurra sembrerebbe essere disposta a trattenerlo sempre che le cifre in questione non abbiano numeri esorbitanti. In merito, ai microfoni di TMW, il suo agente si è espresso sull’argomento per poi tornare sui fatti avvenuti in estate. Queste le parole di Andrea Pastorello: “Il punto di partenza era un rinnovo arrivato dopo una stagione importante sua e della Lazio. Poi ci sono stati alcuni episodi con la tifoseria che hanno creato le prime crepe, ma a fare la differenza è stato soprattutto l'arrivo alla Lazio di Romagnoli. Ci sono state delle situazioni tecniche che hanno favorito il suo addio. Dall'altro lato l'Inter aveva estrema necessità di un difensore centrale come ha confermato anche il campo: oggi è un elemento fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Quindi s'è aperta questa opportunità nata per una esigenza tecnica e la trattativa è andata avanti nonostante l'oggettiva difficoltà nel mettere in piedi questa operazione. Non è un caso che quest'affare si sia chiuso l'ultimo giorno di mercato".