Calciomercato Lazio | Akpa Akpro con le valige in mano: le possibili destinazioni

Il destino di Akpa Akpro sembrerebbe essere lontano da Roma. Il prestito all'Empoli del centrocampista, in cui si è messo in mostra con ottime prestazioni, non sarebbe bastato per farlo rientrare nei piani di Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, però, avrebbe attirato le attenzioni di alcuni club provenienti sia dalla Ligue 1, dove ha giocato con la maglia del Tolosa, sia dalla Serie A. Il 30 giugno l'accordo tra Lazio ed Empoli scadrà, a quel punto starà alla dirigenza biancoceleste e all'entourage del giocatore definire il futuro di Akpa, anche in base alle offerte che arriveranno negli uffici di Formello.