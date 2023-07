Calciomercato Lazio | Akpa Akpro, si muove un club di Serie A: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio c'è da affrontare il capitolo uscite. Sono tanti gli esuberi da piazzare da qui ai prossimi mesi. Maximiano, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri e anche chi rientra dal prestito come Akpa Akpro. Dopo un anno positivo a Empoli, la mezzala ivoriana può essere ceduto ancora a un club di Serie A. Difficile torni in Toscana con il club di Corsi che non sembra intenzionato a intavolare una trattativa. Secondo la rassegna di Radiosei, l'ex Salernitana piace al Verona che, dopo la salvezza raggiunta agli spareggi, punta a rinforzare la sua rosa. Il futuro di Tameze è ancora incerto, ha tanti estimatori in Italia e non solo. Per questo il club scaligero sonda il terreno per altri centrocampisti: Akpa Akpro è un profilo che interessa eccome.