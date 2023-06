Calciomercato Lazio | Altri due top club su Romero: i dettagli

Tutti pazzi per Luka Romero. Sul talento argentino non ci sono solo Milan e Maiorca. Come riportato dal portale portoghese dominiodebola.com, ci sono altri due top club europei in corsa per il classe 2004 arrivato in scadenza di contratto con la Lazio. Si tratta del Benfica e del Barcellona. La notizia arriva dal giornalista spagnolo Aaron Dominguez, molto vicino al mondo blaugrana. Romero ha messo in mostra le sue qualità prima in biancoceleste e poi nel Mondiale Under 20. Può essere un'ottima occasione a parametro zero per molti club. Nelle prossime settimane sono attese novità importanti.