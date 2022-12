Calciomercato Lazio, altro che Milinkovic: il Real Madrid è pronto a fare follie per...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Real Madrid è intenzionato a fare follie per Jude Bellingham. Il centrocampista del Borussia Dortmund piace a diverse squadre europee e in questa sede di mercato potrebbe cambiare maglia. Le Merengues sarebbero pronte, riporta ESPN, a spendere oltre 100 milioni di euro per arrivare al calciatore inglese. Una cifra simile a quella richiesta dalla Lazio per la cessione di Milinkovic, nome che i Blancos hanno da tempo nella loro lista, ma che non ricopre le prime posizioni.