Calciomercato Lazio | Amdouni al Burnley: "Ecco perché sono qui..."

Zeki Amdouni è un nuovo giocatore del Burnley. Decisiva la volontà del tecnico Vincent Kompany che ha spinto con la società per l'arrivo dell'attaccante ed è stato accontentato. Ai microfoni ufficiali del club l'ex Basilea ha spiegato il motivo del suo sbarco in Inghilterra: "Sono molto felice di essere qui e sono entusiasta di iniziare. Gli ultimi due mesi sono stati molto importanti per me. Ho parlato con l'allenatore e mi voleva davvero, inoltre io volevo lavorare con lui, per me è la cosa più importante. Per la carriera scegliere un buon club dove ti vuole il mister è importante".