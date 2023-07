Calciomercato Lazio | Amdouni al Burnley: le cifre dell'operazione

Zeki Amdouni è un nuovo giocatore del Burnley. Il club inglese ha ufficializzato l'operazione che ha portato lo svizzero in Premier League. Il giocatore si è detto entusiasta di iniziare la nuova avventura La neopromossa nella massima serie inglese ha annunciato l'arrivo della punta, accostata a più riprese alla Lazio durante questo mese, ma non le cifre dell'operazione. In Svizzera, però, le principali testate parlano di un'operazione da 18 milioni di franchi (quasi 19 milioni di euro con il cambio attuale) per convincere il Basilea a cedere il capocannoniere dell'ultima Conference League. Amdouni ha firmato un contratto di cinque anni con il club britannico. Il 20% di quanto incassato dal club elvetico andrà al Losanna, squadra in cui la punta ha giocato nel 2021/22 prima di trasferirsi al Basilea, che deteneva la percentuale sulla futura rivendita.