Calciomercato Lazio | Amdouni sotto la lente: tutte le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Tra i vari profili seguiti dalla Lazio per il ruolo di vice Immobile c'è anche Zeki Amdouni. Attaccante classe 2000 di proiprietà del Basilea ha totalizzato 22 reti e 5 assist in 52 presenze stagionali. Il centravanti svizzero, cresciuto calcisticamente e non solo nel suo paese, viene valutato dal suo club circa 10/12 milioni. Una richiesta importante vista la scadenza del suo contratto nel 2027. Amdouni ha proposte anche da squadre che non giocheranno la Champions il prossimo anno. La Lazio per lui è praticamente una priorità. E' una pista da monitorare che può rivelarsi interessante. Anche lui nella lista insieme a Marcos Leonardo, Dovbyk e Pinamonti.