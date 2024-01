Calciomercato Lazio | Arteta su Smith-Rowe: "Ecco come stanno le cose..."

Tra i nomi circolati in orbita Lazio in questa sessione di mercato invernale c'è, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, anche quello di Emile Smith-Rowe dell'Arsenal, proposto alla dirigenza biancoceleste. Il centrocampista inglese è tra i talenti emergenti dei Gunners e del panorama nazionale. Sulla sua attuale situazione e sul suo futuro si è esposto il tecnico, ed ex centrocampista, dei londinesi Mikel Arteta: "Le cose stanno andando bene per lui. Sta spingendo moltissimo per ottenere sempre più minuti e noi stiamo cercando di accontentarlo perché è un giocatore fantastico".