Calciomercato Lazio | Attacco bocciato: ecco cosa può accadere in estate

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - L'attacco della Lazio è il reparto che ha fatto peggio in stagione. La squadra biancoceleste ha segnato poco (41 gol, gli stessi di Udinese e Genoa) e l'ha fatto trovando sempre grandi difficoltà. Chiaro che in estate, anche in virtù dell'addio di Pedro, che ieri ha salutato squadra e tifosi, quello offensivo sarà il reparto più bisognoso di cambiamento.

Il futuro è un rebus praticamente per tutta la rosa, così come per la società, che deve ancora comprendere se il mercato estivo sarà libero o "a saldo zero". Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono tanti giocatori della Lazio lontano dalla Capitale. È il caso di Noslin, che ha estimatori sia in Italia (Bologna) che in Olanda (Feyenoord), Isaksen può essere il sacrificato illustre, riporta Il Messaggero.

Dopo il prestito biennale per Dia andranno versati 11,3 milioni di euro, ma a stuzzicare gli addetti ai lavori è un altro senegalese, Dieng del Lorient. Monitorato anche Kenji del Cruzeiro, come antipato in esclusiva. Maldini rientrerà a Bergamo dopo il mancato riscatto, Ratkov piace in Germania ma reclama spazio a Roma. Visti i numeri in avanti, insomma, è fisiologico che siano tutti in bilico.