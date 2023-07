Calciomercato Lazio | Attesa per il secondo colpo: il punto sulle trattative

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos è stato il primo acquisto del calciomercato della Lazio. L'attaccante argentino a breve raggiungerà il ritiro di Auronzo di Cadore, mettendosi a disposizione di Sarri. C'è attesa per quello che sarà il secondo colpo, con i tifosi che sperano in un effetto domino tale da portare a Formello i giocatori necessari per rispondere alle esigenze tecniche.

Calciomercato Lazio: Ricci, la mezzala e l'esterno

Un nome caldo rimane quello di Samuele Ricci. La trattativa tra Lazio e Torino sta entrando nella fase decisiva e l'incontro di oggi a Milano tra Lotito e Cairo potrebbe dare l'impulso finale in un senso o nell'altro. L'alternativa al classe 2001 rimane sempre Torreira del Galatasaray. Per quanto riguarda la mezzala in discesa le quotazioni di Zielinski, più vicino al rinnovo con il Napoli, rimangono in orbita Zakharyan, Kamada e, in seconda battuta, Samardzic. L'acquisto dell'erede di Milinkovic influenzerà quello dell'esterno d'attacco per la questione extracomunitari ma non solo (anche costo di cartellino e ingaggio): Berardi rimane il sogno di Sarri, le alternative sono Hudson Odoi e Karlsson.